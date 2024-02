El sindicat Unió de Pagesos ha convocat tractorades pels propers dimarts i dimecres als accessos a passos fronterers i al Pirineu per reclamar resoldre la “competència deslleial” d’importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides a les produccions agràries dels països membres de la Unió Europea i, una reducció efectiva de la burocràcia que carrega de temps i costos a la pagesia de l’agricultura familiar. Unió de Pagesos mantindrà la pressió aquests dos dies als passos fronterers i tindrà el suport de la pagesia del sindicat francès Confédération Paysanne en alguns dels punts de concentració. Els punts de Girona i Coll d’Ares es convoquen conjuntament amb Revolta Pagesa de Girona.

Dimarts a les 8 del matí començarà la concentració a la N-II a Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà) i s’entrarà a l’AP-7 a Borrassà en direcció sud. També es concentraran a Orriols (Alt Empordà) i arribaran a l’autopista per l’entrada en direcció nord a l’alçada de Bàscara.

Al Ripollès, la concentració serà a les 10 del matí a Molló, i circularan per la C-38 fins al Coll d’Ares, a la frontera francesa. Al Berguedà es concentraran a les 9 del matí al càmping de Berga i aniran al recinte firal de Puigcerdà, on es trobaran amb altres concentrats i aniran en marxa lenta fins al pont de Llívia. Finalment, a Vialler (Alta Ribagorça), aniran fins a la boca sud del túnel de Vielha.

El sindicat reclama al govern estatal i a les forces polítiques a Europa que no donin suport a l’acord d’associació comercial entre la Unió Europea i Xile. Unió de Pagesos denuncia que el ministre d’Agricultura ha donat el vist-i-plau a aquest acord i, justament, suposa no fer realitat les clàusules mirall, entre altres, en l’ús de fitosanitaris. El sindicat alerta que si s’aprova aquest acord no es pot acceptar com a un model a seguir, ja que no va en la direcció adequada per assegurar l’eliminació de la competència deslleial de països tercers.

D’alta banda, Unió de Pagesos busca una posició del ministeri en les reunions a Brussel·les que clarament treballi per la màxima reducció de la burocràcia, ja que la Unió Europea és el màxim emissor d’aquesta.