Bona tarda a tothom avui estem amb el Jesús Fernandez , responsable de cinema del Festival CLAM de cinema solidari nascut a Navarcles l'any. El CLAM compte amb les seus fixes de Navarcles i Manresa com a seus per projectar les diferents obres, cada any es convida a un tercer municipi perquè aculli el festival i aquest any ha caigut a Sallent.