Les cineastes Pilar Palomero i Isabel Gardela graven a Manresa

Les cineastes Pilar Palomero i Isabel Gardela són dues de les sis participants en el programa Acció Viver, impulsat per Dones Visuals i que avui i demà gravaran a Manresa una seqüència del seu projecte de llargmetratge, un exercici que els permetrà trobar el to visual de la pel·lícula que faran posteriorment.

El programa Acció Viver forma part del Pla d´Acció Dones Visuals, dissenyat per revertir la situació de desigualtat històrica envers les dones al sector audiovisual. Les xifres parlen per si soles: malgrat que el 64% de l´alumnat en formació audiovisual a Catalunya són dones, només un 16% dels projectes catalans estan dirigits o escrits per dones. El pla, a través de sis línies d´actuació, pretén impulsar el talent de les dones que inicien la seva carrera, consolidar la trajectòria de les cineastes amb més experiència, visibilitzar les professionals del sector i apropar el cinema fet per dones al conjunt de la societat.

Acció Viver té per objectiu impulsar les carreres de noves cineastes i refermar les trajectòries d´aquelles que ja tenen fins a dos llargmetratges estrenats. En aquesta primera edició dels 43 projectes presentats se´n van escollir 6, tres de ficció i tres de documental:

Reencuentros, d´Isabel Gardela – guionista i directora - Ficció

Adiós a la ciudad, de Mireia Llinàs –directora - Ficció

Las niñas, de Pilar Palomero – guionista i directora - Ficció

Puerto deseado, de Diana Toucedo – guionista i directora - Documental

Aún no, de Núria Polo – guionista i directora - Documental

Alma, d´Elisabeth Prandi - guionista i directora – Documental

El programa té una durada de 8 mesos. Durant el passat mes de març, en un entorn natural com la Fundació La Plana a Santa Maria d´Oló, les cineastes van poder treballar el guió en profunditat. El mes de maig dins del marc del D´A Film Festival Barcelona, van participar en una trobada professional amb la indústria, i ara, tenint com a a fons Manresa, després de 6 mesos de fer créixer el seu guió, gravaran una seqüència del seu futur llargmetratge.

Amb la col·laboració amb l´Ajuntament de Manresa, en el marc de Manresa Capital Cultural 2018, les cineastes graven avui i demà en una de les sales de la Casa Lluvià (carrer Arquitecte Oms), on els paviments, sostres i elements ornamentals modernistes són un marc meravellós per a la gravació de la seqüència d´Isabel Gardela. Per a la gravació de Pilar Palomero, comptem amb Manresa Apartments, on s´ha ambientat un dels seus apartaments a l´estil dels anys 90.

Les directores treballen amb un equip tècnic professional format per la que ha estat la seva tutora de direcció Laura Mañá (directora i guionista), Anna Molins (Directora de fotografia), Elena Coderch (Cap de so), Leonor Miró (Cap de producció), Elsa Bigas (Directora artística) i Anna Petrus (directora i guionista) que és una de les coordinadores del programa.

Les dades

-El 64% de l´alumnat en formació audiovisual a Catalunya són dones.

-El 16% dels projectes cinematogràfics catalans estan liderats per dones (direcció, guio? i producció).

-El 26% dels departaments de producció audiovisual tenen una dona al capdavant, només el 9% pel que fa a càrrecs de difícil accés (fotografia, so, muntatge, efectes especials i composició musical).

-El 10% de les pel·lícules catalanes compten amb una dona com a productora executiva.

Dones Visuals (Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya) reuneix professionals del sector compromeses en defensar, promoure i fer efectiva la presència de la dona a l'audiovisual.

Davant del fet que la presència de les dones a l'audiovisual està molt lluny de ser paritària, Dones Visuals impulsa un Pla d´Acció dissenyat amb l´objectiu de revertir aquesta situació de desigualtat històrica, i que consisteix en un programa d'iniciatives per incrementar les oportunitats, el lideratge i la visibilitat de les dones en l'audiovisual a través de 6 línies d´actuació concretes:

-Acció Directori – Base de dades de professionals

-Acció Curts – Introduir nous talents

-Acció Viver – Impulsar i consolidar trajectòries

-Acció Producció – Acompanyar productores novells

-Acció De Cap – Beques de formació a caps d´equip

-Acció Estudi – Anàlisi de la presència femenina al sector