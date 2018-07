Una ciutat grisa pot convertir-se en un referent artístic?

L'Anònima serà la seu, demà, a les 7 de la tarda, d'un debat obert sobre la creació i conservació d'art urbà a Manresa, inclòs en la programació del projecte MUR, Manresa Art Urbà que se celebra fins al 28 de juliol. La programació d´aquesta primera edició incorpora rutes d´art, exposicions, conferències, música, i l´Stalow Fest (ja celebrat). Un projecte multidisciplinari, en el marc de la Capitalitat Cultural de Manresa 2018 que, entre d'altres, embellirà la ciutat amb 8 murals, 4 de gran format.

El debat de demà el moderarà Pep Espelt, fundador, comissari i director del projecte d'art multidisciplinar Konvent, situat a Cal Rosal (Berguedà), on ha transformat un convent abandonat en un centre d´art contemporani i per on han passat milers d´artistes, tant del panorama nacional com internacional. Konvent s'haconvertit en referent, no tan sols artístic, ideològic i expositiu, sinó també de recuperació i conservació del patrimoni i del territori. Sense cap tipus de subvenció i allunyats d´organitzadors i estaments públics, s´ha recuperat l´edifici del segle XIX i a la vegada s´ha

convertit en espai de culte i peregrinació d´artistes i consumidors d´art.

Els ponents seran:

David Saldoni. Alcalde de Sallent i president de l´Associació Catalana de Municipis, ACM. Llicenciat en

administració i direcció d´empreses per la UB

Josep Subirana. Regidor de medi ambient, sanitat i qualitat de vida de l´Ajuntament d´Avià. Fer atractiu el poble des de la vessant artística i paisatgística. Aquest és l´objectiu del projecte AviArtque posa en marxa l´Ajuntament d´Avià, juntament amb l´Associació Cultural Konvent, de Cal Rosal.

Marc López. Coordinador artístic de MUR, Manresa Art Urbà, i artista. Creador de Murs Plàstics, entitat que pretén crear un itinerari d´accions artístiques al carrer i murals amb què dignificar el centre hisòric de Manresa i donar un atractiu nou a la ciutat.

Axel Void. (Alejandro Hugo Dorda Mevs) va néixer a Miami el 1986. És un artista multimèdia impulsat per un interès apassionat per l'art de la narració de contes. Les seves obres s'inspiren en persones reals i les seves vides.

Jofre Oliveras (1989) és un artista de les comarques gironines que treballa en espais públics a través del mural, l'escultura i la instal·lació. Les seves obres estan inspirades per l'entorn on les realitza i crea patrons visuals inspirats en la natura.