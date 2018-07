Balsareny s'estrena al Catalunya Centre, que també arriba avui a Castellbell

Després de la inauguració, diumenge a la nit, a la Basílica de Montserrat, del Festival de Cant Coral Catalunya Centre, amb el cor de nens de la Catedral de Salzbug, el certamen arriba avui a Castellbell i el Vilar. El reconegut grup University of Santo Tomas Singers actuarà al Casino Burés, a les 10 de la nit. Es tracta d'una formació amb un gran reconeixement entre els cors universitaris asiàtics que ja va participar al festival a principi dels anys 90. La programació d'avui es completarà amb l'estrena del Castell de Balsareny com a escenari dels concerts del festival. El Cor Lerània, dirigit per Jordi Noguera, protagonitzarà un concert espiritual que inclourà obres de Gesulado, Mendelssohn i Brahms. Serà a partir de les 9 de la nit al saló del tinell de l'emblemàtic castell.

Castellbell tornarà a tenir concert, dimecres, amb el cor femení moldau Cantabile de Chisinau, també al Casino Burés. Fundat el 2009, la trajectòria i evolució artística del cor ha estat reconeguda amb premis a Romania, Ucraïna, Polònia i Alemanya.