arxiu particular

Doble actuació al Festival Catalunya Centre arxiu particular

?El Festival de Cant Coral Catalunya Centre va viure dimarts l'actuació de la University of Santo Tomas Singers, que va fer vibrar el Casino Burés amb l'energia d'un grup, un dels cors universitaris referents a l'Àsia, que ja havia actuat al festival als anys 90. En paral·lel, el Castell de Balsareny va ser l'escenari d'un concert amb un registre ben diferent. La solemnitat del Cor Lerània va omplir el saló gòtic del tinell de l'emblemàtic castell, que enguany s'estrena com a escenari del festival. El cor Lerània, que va interpretar peces de Mendelssohn i Brahms, entre d'altres, és una de les formacions més reconegudes a Catalunya.