Un text sobre el procés de crear en l'entorn Pessoa

? El 8 de març del 2014 va tenir lloc a la Fundació Calouste Gulbenkian, de Lisboa, el Col·loqui Internacional sobre el Dia Triomfal de Fernando Pessoa, per celebrar el centenari del dia en què el gran poeta portuguès va gestar els celebrats heterònims d'Alberto Caeiro, Ricardo Reis i Álvaro de Campos. Amb l'excusa de la realització d'un curt per al concurs convocat pel Col·loqui, un escriptor madur, Lobo, i una pessoana declarada, Anna, s'embarquen en un projecte que és només una excusa per a la narració entre l'experiència viva i real de l'aventura i la recerca personal. Aquest és l'argument de Día triunfal, del gallec Manuel Rodeiro, publicat per Amarante el 2017 i la base de l'òpera que estrenarà Ribera a Chicago. Segons Rodeiro, «com si fos una composició musical, l'escriptura i el llenguatge són l'essència del llibre, més enllà del tema». Compositor, escritor i professor, Rodeiro ha estat director i fundador del departament de Música del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea). Viu a Barcelona des del 2003 i el 2013 va rebre el Premio da Cultura Galega en reconeixement a la seva trajectòria.