?El Cor Trinvant, acompanyat del pianista Isaac Fonoll, va actuar a l'església de Santa Maria del Priorat de Castellfollit de Riubregós, on va oferir el concert Memòria de poetes, amb poemes musicats per a cor polifònic d'autors com Espriu, Salvat-Papasseit, Català, Martí i Pol, i Dylan. El públic va ovacionar la coral calafina, que va correspondre amb el cant conjunt d'Els segadors. J. Grandia