Lluís Pasqual dimiteix com a director del Teatre Lliure

Lluís Pasqual ha presentat la seva dimissió com a director del Teatre Lliure. Ho ha formalitzat a través d'un escrit al patronat de l'entitat, segons ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona. "Lamentem aquesta decisió, ja que teníem ben encarrilada la transició en els propers dos anys, i treballarem per tal que a la reunió del patronat del proper dia 14 de setembre es trobi la manera que tot plegat no posi en perill la bona tasca feta fins ara ni la programació ja prevista", han assenyalat des del consistori barceloní, que aposta per convocar un concurs públic per escollir la nova direcció i agraeix la "bona tasca" de Lluís Pasqual en els darrers anys i en la història del Lliure. Pasqual plega després d'un estiu convuls amb la denúncia a principis de juliol del Col·lectiu Dones i Cultura -que agrupa unes 800 professionals de la cultura- que exigia el seu cessament per les seves maneres de fer "despòtiques i de mals tractes".

En el text –fet públic el passat 11 de juliol- el col·lectiu sostenia que les denúncies sobre el "tracte vexatori" que Pasqual "dona de manera sistemàtica" als treballadors han estat una "constant" en els espais de trobada del col·lectiu. En paral·lel, un centenar de personalitats del món del teatre van signar l'endemà 12 de juliol un contra manifest en suport al fins ara director del Lliure. Entre els signants, noms destacats com el de les actrius Núria Espert, Rosa Maria Sardà i Emma Vilarasau, i d'actors com Jordi Bosch, Eduard Fernández i Antonio Banderas. Aquest centenar de signants van sortir en defensa de Lluís Pasqual "com a membres d'equips artístics i tècnics de muntatges dirigits per ell" o com a "professionals del món del teatre i de la cultura" que han treballat o col·laborat amb ell. En el text de suport a Pasqual, a banda dels noms ja esmentats, hi ha el d'altres personalitats del món de la cultura com ara l'artista plàstic i escenògraf Frederic Amat, la directora, coreògrafa i ballarina Sara Baras o l'escenògraf i especialista en vestuari Alejandro Andújar.