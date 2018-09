El personal món de Maria Girona i Ràfols-Casamada obrirà la tardor a Montserrat

El Museu de Montserrat (MDM) està preparant les dues exposicions de tardor. La primera és una mostra de producció pròpia, comissariada per l'historiador de l'art Bernat Puigdollers, membre de l'equip del MDM, que aprofundirà en el món íntim i personal de Maria Girona i Albert Ràfols-Casamada i que s'endinsarà en les arrels que uneixen les seves dues trajectòries, divergents i personals, però alhora properes i convergents. L'equilibri possible, a la Sala Daura del MDM, que s'inaugurarà dissabte 10 de novembre, és el resultat d'un llarg procés de recerca que aporta nombrosos aspectes fins ara inèdits de la seva trajectòria, que queden recollits en un extens catàleg que vol esdevenir una aportació important a la historiografia de l'art català de postguerra.

La segona exposició en preparació, que s'inaugurarà el divendres 30 de novembre, porta per títol Salvador Juanpere. Imatge i semblança i estarà comissariada per Teresa Blanch. Es podrà visitar a l'Espai d'art Pere Pruna del MDM. Salvador Juanpere (Reus, 1953) és un destacat escultor de l'escena artística catalana que ha desenvolupat un singular llenguatge a l'entorn de l'ofici de l'escultor. Se serveix d'un gran virtuosisme tècnic que el connecta amb les tradicions clàssiques, precisament per situar conceptualment el treball escultòric en un estat de suspensió respecte a l'humanisme que el va caracteritzar en períodes precedents. En aquesta exposició del Museu de Montserrat es podrà veure una bona mostra de la seva creació.



Escultures i fotografies

Fins al 7 d'octubre, es pot veure a la Sala Daura la mostra Miralls de pedra, d'Enrique Asensi. Està formada per 25 obres, algunes d'elles inèdites, entre escultures de petit i gran format –amb una barreja de pedra i ferro– i pintures fetes a la cera. L'exposició, comissariada per Aina Mercader, pretén ser una aproximació a l'abstracció geomètrica d'aquest artista d'origen valencià, que l'any 1977 es va instal·lar a Alemanya i que ara viu entre Colònia i les Gunyoles.

I a l'Espai d'art Pere Pruna continua, fins a l'11 de novembre, la mostra El silenci de les magranes, formada per una trentena de fotografies –algunes de gran format– d'Andrea Torres Balaguer. L'obra d'aquesta jove artista barcelonina està influïda pels somnis i el surrealisme. Explora la relació entre feminitat i natura a través del simbolisme i la tècnica de la transcripció dels somnis. Inspirades per referències del realisme màgic i de la teoria de la psicoanàlisi, les seves imatges experimenten amb el conscient i el subconscient. Comissariada per Bernat Puigdollers, l'artista crea obres que suggereixen relats i convida l'espectador a interpretar-les.