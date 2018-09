Antoni Gelonch oferirà una visita guiada a la mostra de gravats que s'exposa al Casino

El col·leccionista i comissari Antoni Gelonch, comissari i director de la Col·lecció Gelonch Viladegut de gravats i llibres d'art, oferirà, dissabte, una visita guiada a l'exposició De París a Nova York, que es pot veure al Casino de Manresa fins al 28 d'octubre i que aplega una setantena de gravats, pertanyents al seu ric fons de més de vuit-centes peces, que expliquen l'evolució i el canvi de capitalitat del món de l'art de París a Nova York entre els segles XIX i XX. La visita, gratuïta i oberta a tothom, es farà a 2/4 de 7 de la tarda.

La mostra aplega una setantena de gravats d'artistes de primeríssim nivell internacional com Picasso, Warhol, Matisse, Casas, Chagall, Miró, Renoir, Tàpies, Guinovart, Lichtenstein, Le Corbusier, Rodin i Tharrats, entre d'altres. Dissabte es farà un recorregut per l'exposició que s'estructura en cinc àmbits temàtics que il·lustren l'evolució del gravat com a llenguatge i com a tècnica utilitzada pels artistes de l'època al mateix temps que es palesa el context històric dels moviments artístics més destacats d'aquest període.

L'exposició, organitzada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, la Col·lecció Gelonch Viladegut, el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Abelló de Mollet del Vallès, va iniciar la seva itinerància a Manresa, on es va inaugurar el 23 d'agost. La mostra inclou, també, algunes accions per fer més accessibles els continguts a col·lectius amb dificultats sensorials. La Diputació de Barcelona i Viena Edicions han publicat un catàleg de l'exposició que es pot adquirir al Casino.