Recuperen set àmfores romanes que es venien per Wallapop

La Guàrdia Civil ha recuperat set àmfores romanes d'entre el segle II a.C. i I d.C. que es venien per Wallapop. La investigació, batejada amb el nom d''Operació Bètiques', es remunta a finals del 2017 quan es va tenir coneixement de la posada a la venda de tres d'aquestes peces arqueològiques. Es venien a través d'aquesta plataforma per un preu inicial de 500 euros i s'adjuntaven fotografies. La Guàrdia Civil va sospitar que podien ser peces autèntiques procedents de l'espoli d'algun vaixell enfonsat i va identificar els autores dels anuncis amb domicili a comarques gironines. Durant l'operació, s'han investigat quatre persones per un suposat delicte contra el patrimoni i s'han fet dos registres a habitatges de Vilajuïga i Vilafant (Alt Empordà).

Quan la Guàrdia Civil va contactar amb els anunciants, aquests van accedir a entregar les peces arqueològiques. Seguidament van dipositar-se al Centre Arqueològic Subaquàtic de Catalunya (CASC) amb seu a Girona. Els tècnics del centre van acreditar la seva autenticitat. Eren àmfores romanes datades entre el segle II a.C. i I d.C.

Després de tenir coneixement de noves informacions, la policia va continuar la investigació que els va permetre detectar dues altres persones que també podrien tenir peces arqueològiques adquirides de forma il·legal. Després de localitzar-les i amb les autoritzacions judicials corresponents, es van fer dos registres a dos habitatges de Vilajuïga i Vilafant, a l'Alt Empordà.

En total es van comissar cinc àmfores. Concretament, tres en un domicili i les altres dues a l'altre habitatge. Tal com es va fer en la primera fase, les peces comissades van ser dipositades al CASC de Girona. Des del centre es va fer un estudi detallat de cadascuna de les peces. Concretament, hi havia una àmfora romana greco-itàlica per transportar vi del segle II a.C. i tres àmfores romanes de la tipologia Pascual I procedent de la Tarraconense que també servia per transportar vi. Tenien una cronologia que anava des del segle II a.C. fins a principis del segle I d.C. Pel que fa a la cinquena peça, aquesta va resultar ser una gerra petita d'època contemporània que va ser retornada al propietari.

Per tot plegat, es va prendre declaració als propietaris com a investigats per un suposat delicte contra el patrimoni i les diligències es van lliurar al Jutjat d'Instrucció número sis de Figueres.