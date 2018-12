Blaumut s'acomiada temporalment dels escenaris repassant els seus èxits en un concert a l'Auditori

Blaumut ha dit adéu, només per una temporada, al públic congregat aquest dimecres a l'Auditori de Barcelona, on ha repassat els grans èxits de la seva trajectòria, a més de fer sonar els temes més icònics del seu últim disc 'Equilibri'. El grup ha posat així punt i final a una gira que va iniciar al març d'aquest any i que els ha portat per tot Catalunya i per primera vegada a Madrid o València. "De moment volem descansar una mica, portem des del 2012 que no hem parat, empalmant discos i gires", ha dit a l'ACN el cantant del grup, Xavi de la Iglesia. Entre cançó i cançó, de la Iglesia ha confessat al públic que necessiten "agafar oxigen", però que "tornaran aviat", quan tinguin preparat un quart disc que volen treballar en aquest període "de calma".

Venien de l'Auditori de Vila-seca, el divendres passat, i de l'Auditori de Girona, el diumenge, on ja van notar l'escalf del públic en les que eren les últimes notes en directe del grup durant una temporada. El tercer i últim concert de comiat ha estat aquest dimecres a l'Auditori de Barcelona, on el grup ha notat com de malacostumat tenia el seu públic fins aleshores, amb múltiples concerts on gaudir del seu pop-folk i tres discos en només sis anys.

Ara els instruments de corda característics del quintet descansaran una temporada de fer concerts i es dedicaran a composar melodies per un futur quart disc. "No ens plantegem encara com serà, per això aquest moment de pausa. Segur que el que traiem serà un bon retrat del moment vital en el que estarem tots cinc", ha dit de la Iglesia a l'ACN.

Per això no posen límits a la durada de l'aturada, i asseguren que serà fins que tinguin temes que els "convencin" per ser gravats. "El 2050", ha bromejat Vassil Lambrinov, violinista del grup. "Pot ser d'aquí sis mesos, que no crec, o potser un any o any i mig", ha matisat de la Iglesia.



Final de gira d''Equilibri'



El quintet, format per Xavi de la Iglesia (veu i guitarra), Vassil Lambrinov (violí), Oriol Aymat (violoncel), Manuel Krapovickas (baix) i Manel Pedrós (bateria) ha culminat la gira del seu tercer disc, 'Equilibri' (Música Global), on han experimentat més que mai la fusió entre el folk, el pop, la música clàssica i la cançó d'autor. "Hem estat a València, a Madrid, trobar-nos amb públic nou, gent de fora de Catalunya, i això ens fa una il·lusió especial veure que l'idioma no és algo limitador", ha dit Lambrinov.

Tot i que han repassat temes de tots tres discs. El tema 'Vent que mou el temps', del seu segon àlbum, autoeditat, 'El primer arbre del bosc' (2015), ha obert el concert a l'Auditori, per seguir amb un dels èxits amb el que es van fer un lloc en el panorama musical català. Ha estat 'Pa amb oli i sal', del primer àlbum 'El turista' (2012), que ha aportat el to més nostàlgic i alhora vibrant d'una nit que ha servit de punt i a part en la particular història de Blaumut.

Temes com 'Vint-i-un botons' o 'Equilibri' han repassat el treball més recent de la formació, que ha inclòs en aquest concert final dos temes inèdits en directe. Es tracta de 'Com a casa', cançó que han fet per un projecte de la Vall d'Hebron, i 'Partícules', per a la Marató de TV3.

Un dels moments més especials de la nit ha estat la interpretació de 'Bicicletes', per la que els cinc músics han baixat a la platea i han tocat la cançó entremig del públic. Un públic que ha aixecat pancartes amb el missatge 'Fins aviat Blaumut', com a imatge final d'un concert "especial". "Ha estat molt emotiu aquests últims concerts de comiat. Per una banda és felicitat i per l'altra pena perquè estarem un temps sense veure el públic", ha dit Lambrinov. Tot això després d'uns 350 concerts des de 2012 i amb la satisfacció "d'haver fet bé la feina durant aquests anys", ha reblat el violinista.