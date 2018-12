Lluís Homar relata el drama dels refugiats a «La neta del senyor Linh»

La versió teatral de la famosa novel·la de Philippe Claudel, amb més de dos-cents mil exemplars venuts i publicada en onze idiomes, 'La neta del senyor Linh' s'estrena divendres al Teatre El Canal (Temporada Alta) i arribarà al Lliure de Montjuïc del 13 al 30 de desembre. Lluís Homar, dirigit pel belga Guy Cassiers, protagonitza aquesta adaptació en forma de monòleg d'una faula sobre l'exili, la soledat i la recerca d'identitat. El muntatge s'ha estrenat recentment en neerlandès i francès, ara ho farà en català i properament també en anglès i italià, adaptant-se allà on va "a la personalitat i cultura" de l'actor que assumeix el text. Homar s'ha mostrat aquest dilluns agraït i honrat de participar en un projecte que "alimenta l'ànima" i al costat del "senzill" Guy Gassiers.

Pel prestigiós director belga Guy Cassiers, 'La néta del senyor Linh' és un projecte europeu. De fet, l'obra estrenada recentment al teatre Toneelhuis d'Amberes està enllaçant diverses col·laboracions per fer-la arribar arreu. Ja s'ha estrenat també en francès i ara ho farà en català en col·laboració amb el festival Temporada Alta i el Teatre Lliure, que ja havien treballat anteriorment amb Cassiers.

En cada nou muntatge estrenat a ciutats europees, el monòleg basat en la novel·la de Philippe Claudel s'adapta a la llengua, la cultura i la personalitat de l'actor que assumeix el text, en aquest cas Lluís Homar. L'actor ha celebrat el participar en el projecte, i ha agraït la novetat d'haver treballat conjuntament amb els actors flamenc i francès que ja han estrenat l'obra.

Homar ha lloat la "senzillesa" de Guy Cassiers i s'ha mostrat especialment content de formar part d'un d'aquells projectes "que busquem quan tenim un acerat edat, que no només estiguin bé sinó que alimentin l'ànima pròpia, i esperem que també al dels que vinguin al teatre".

'La néta del senyor Linh' és l'adaptació de Cassiers del súper vendes literari de Philippe Claudel. És la història d'un refugiat que arriba a Europa amb la seva néta de pocs mesos, i de les dificultats que troba per sobreviure però també de l'amistat amb un home, el senyor Bark.

Per Cassiers l'important de l'obra és oferir al públic un intent d'entendre "què passa amb algú que aterra a la nostra societat i quina és la nostra responsabilitat envers aquestes persones". "Els mitjans en parlen sovint de forma abstracte, i en moments en què sentim que la immigració pot crear un tsunami és important explicar la història del senyor Linh", ha destacat el director.

"El més important del text és la força de la imaginació", valora Cassiers. És en la imaginació del senyor Linh, en la seva manera "d'obrir la porta als sentits" que el protagonista troba els recursos per sobreviure en un context difícil i sense ni tan sols parlar la llengua del país que l'ha acollit. "Però és també la història d'una amistat entre dues persones" que malgrat no s'entenen verbalment es fan amics, demostrant així que "l'amistat pot existir més enllà de la llengua", ha reblat el director.

Cassiers ha insistit que han treballat individualitzadament amb Lluís Homar de manera que l'obra que s'estrena a Temporada Alta no és cap "remake" de l'original sinó una versió particular adaptada a l'actor. "L'actor és molt important perquè no només interpreta un tex sinó que a escena crea totes les imatges, és una mica el director responsable de tot l'ambient que ha de connectar amb la imaginació del públic", ha avançat.

D'altra banda, Cassiers també ha lloat la interpretació d'Homar. "És un actor molt intel·ligent, i la seva experiència cinematogràfica també ha ajudat molt", ha destacat referint-se a part de les intervencions que l'actor ha de fer 'enregistrant-les' a càmera durant l'espectacle.

"La calidesa que aporta el Lluís és un gran 'extra' al contingut de l'obra", ha afegit Cassiers. El belga ha reconegut que no és fàcil interpretar el paper d'un refugiat sense ser-ne, i en canvi, Homar ha trobat un "equilibri" per oferir "amb mestria" la possibilitat d'imaginar en escena el senyor Linh.

«Donar temps» a Jean Fabre



Preguntat per la polèmica que envolta Jean Fabre –i de retruc, el Temporada Alta- per les acusacions de presumptes "comportaments sexistes", el seu col·lega belga ha fet una defensa de la presumpció d'innocència. Cassiers ha considerat que els mitjans de comunicació belgues "han jutjat" el dramaturg abans que el cas s'esclareixi per la via judicial i ha dement "temps" per saber la dimensió del cas. "No entro a dir si és veritat o no el que han dit les signants de la carta, sinó que cal donar temps per saber què ha passat", ha manifestat el director.

