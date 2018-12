«A la deriva», el videoclip carregat de «crítica social» dels bagencs Reskat

Són joves, d'entre 16 i 21 anys, del Bages i amb un objectiu en comú, «la crítica social». Així es defineixen els membres de ResKat, grup de música que va néixer a Manresa el 16 de juny passat i que toca una barreja de rock, reggae i ska. La denúncia impregna i inspira les seves cançons i una mostra és en el seu segon videoclip, «A la deriva», acabat d'estrenar i que posa lletra i veu al drama dels naufragis al Mediterrani.

Óscar Ponga és el cantant i un dels impulsors de Reskat. Explica que el més important per a la banda és «transmetre un missatge a través de les cançons». Els altres integrants són Francesc Auguets (baix), Bernat Díaz (guitarra elèctrica), Marta Gavaldà (trompeta), Timotheé Kamba (bateria), Germán López (guitarra elèctrica), Judit Morral (teclat) i Ona Pardo (trombó).

Les lletres dels seus temes són compostes per ells mateixos. De moment, ja en sumen vuit, però els falten diners per poder gravar les cançons. «La majoria de membres del grup no treballen i això fa que es dificulti la producció», diu Ponga.

«A la deriva» és el títol del segon tema del grup i va veure la llum aquest dissabte passat, 1 de desembre. És una cançó dedicada a aquelles persones que han perdut la vida al mar, durant el procés d'immigració. Tal com explica el cantant, «són persones que busquen tenir un lloc i l'Estat el que fa és fomentar la por i crear un cert rebuig».

El videoclip és un recull de vídeos cedits per Open Arms, on es poden veure imatges de diversos rescats a alta mar.

Mirant al futur, el cantant assegura que «no venim a guanyar premis, només volem que la gent obri els ulls; no aspirem a ser un grup reconegut com Txarango». La seva estratègia per arribar a poc a poc a ser coneguts és inscriure's en concursos músicals i Youtube, on el seu primer treball ja suma més de 4.000 reproduccions. A més, han quedat semifinalistes al concurs de grups de música Calabutí, a Cellera de Ter, un projecte que té la finalitat d'incorporar el talent del sector cultural-creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva.

El grup vol dedicar-se a la música, però és molt difícil, insisteix Ponga. Es fixen en referents de la música catalana com Obrint Pas, La Raíz o la Gossa Sorda, que ja han baixat dels escenaris i han deixat un buit que ResKat veu com una oportunitat. «Deixen pas a les noves generacions», diu.