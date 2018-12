EL DOCUMENTAL DEL MES

Cineclub i Paral·lel 40 presenten avui el nou Documental del mes, Last Days in Shibati, una producció francesa. Ja és prou conegut que la Xina ha abraçat fervorosament en les últimes dècades els principis econòmics del capitalisme i ha esdevingut un dels països més poderosos i influents del panorama internacional. Una transformació que ha sacsejat brutalment (i irremeiablement) els pilars socials i morals del gegant asiàtic. El cinema ha observat amb una mirada crítica aquesta evolució cruenta. Alguns realitzadors xinesos (com el gran Jia Zhang Ke, autor de l'estremidora Naturaleza muerta) s'han atrevit a desafiar la fèrria censura del seu país i a evidenciar, en tot un seguit de pel·lícules, documentals i de ficció, el preu (altíssim) que està pagant una societat amb moltes esquerdes per entrar abruptament en el neocapitalisme del segle XXI. Però al seu costat també trobem diferents autors estrangers, com el francès Hendrick Dusollier, que participen de les mateixes inquietuds. Dusollier, que ja abordà la problemàtica xinesa en el seu segon llargmetratge ( Babel), torna a aquest país amb Last days in Shibati. Aquest documental recull el final de Shibati, l'última barriada històrica que resta a la ciutat de Chongquing. Un enderrocament que es converteix en un exemple molt paradigmàtic de la nefasta política urbanística engegada per les autoritats xineses, en què la recerca d'una suposada modernitat comporta la desaparició d'uns patrons culturals i socials mil-lenaris. La càmera del realitzador gal s'apropa a tres habitants de Shibati que es preparen per marxar a un futur incert: Xue Lian (una àvia entranyable), Zhou Hong (un nen ple de vida) i Mr. Lon (un perruquer). El retrat ajustat d'aquests personatges aporta una dimensió propera i humana a un document impressionant, perquè posa oportunmanent noms i cognoms a un conflicte col·lectiu. -