Jordi Turull cantarà a Lledoners si la salut li ho permet

? En la funció del 3 de gener no hi podran prendre part els integrants de la Coral Divertimento per la seva condició de presos a Lledoners, però es farà una representació el 28 de desembre al mateix centre en format més reduït ateses les dimensions de l'auditori que hi ha. Eli Ruiz, la directora de la formació vocal, va explicar que «la majoria dels cantaires tenen règims penitenciaris que no els permeten sortir del centre». Entre els intèrprets hi ha el pres polític Jordi Turull, en vaga de fam des del principi de mes. Ruiz va comentar que, «de moment, no ha deixat de fer activitats, sempre ve als assajos i, si vol, cantarà».