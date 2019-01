A la venda noves funcions d'«Escape room», «Pel davant i pel darrera» i «El preu» al Kursaal

El Kursaal ha posat a la venda 3 noves funcions de la programació de la propera temporada. Per una banda, la tercera sessió d''Escape room' de Joel Joan i Hèctor Claramunt (divendres, 1 de març a les 21h) i de la comèdia 'Pel davant i pel darrera' (divendres, 10 de maig a les 18h) així com també la tercera sessió de l'obra d'Arthur Miller 'El preu' (27 d'abril a les 18 h).

Pel que fa a 'Escape room' i 'Pel davant i pel darrera', aquesta ja és la segona vegada que s'amplia el nombre de funcions, després de la bona marxa de la venda de les entrades. Les localitats per a les noves sessions es poden comprar com és habitual a les taquilles del Kursaal (de 18h a 21h) i per internet a la web www.kursaal.cat.