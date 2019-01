El disc «Any Zero» uneix les trajectòries musicals dels germans Àfrica i Isma Pérez

Àfrica i Isma Pérez, de 55 i 57 anys, van coincidir als anys 80 a Mala Memoria, que es va dissoldre quan a Jordi Pegenaute el va fitxar Loquillo. Llavors l'Àfrica va continuar la seva trajectòria musical a Manresa, on durant 15 anys va ser la veu d'Els Convidats i després del grup hereu, Abrília, mentre que l'Isma es va quedar amb la seva guitarra al Vallès. Ara tots tres han coincidit en una nova aventura musical: Any Zero, un disc enregistrat amb una banda de set músics, que són els que el defensaran avui, a la Sala Petita del Kursaal.

Any Zero és un disc de pop suau que ofereix dotze cançons: una per cada mes de l'any; i El Club de la Cançó ho ha aprofitat per estrenar la temporada. Isma Pérez, l'ideòleg, explica que tot neix «d'una reflexió, d'una mirada enrere quan ja tens cabells blancs, però sense deixar de banda el futur». Ja havia fet composicions amb altres grups, però és amb Any Zero que s'ha animat a fer de lletrista. Va començar amb una cançó dedicada a la mare, que va morir, i li va posar de títol Març. «Podia haver estat un altre mes, no hi dono més voltes», apunta. L'ordre de les cançons tampoc és cronològic, sinó que es desgranen en una corba emocional, parlant de l'amistat ( Abril és dedicada a la pèrdua d'un amic, el pintor Manu de Val), del que van ser les drogues per a la seva generació o de l'ànsia de superació ( Desembre impulsa a «cremar tot el que fa olor de vell i a començar de nou»). També hi ha tres lletres de Jesús Carreras, amb qui va treballar en grups com Rumb & Blues i Los Míos, i el poema La set que no mor, de Joan Vinyoli.

«El millor de tot» és que la seva germana posés veu al projecte. «Després d'Els Convidats necessitava buidar-me i em va seduir amb la cançó de la mare», diu Àfrica Pérez, que es va anar animant pel fet de recuperar companys com «el Pege [productor i guitarrista], amb qui havia començat; i el Macau [Josep Andreu Macau, percussionista], que havia col·laborat amb Els Convidats». La banda la completen Joan Andreu Reyes (teclats), Jaume Pascual (baix) i Albert Mallorca (bateria). «Es va gravar un disc amb ànima, i es nota en el directe», destaca l'Isma. «Ara el que fem és per assaborir-ho», afegeix l'Àfrica.