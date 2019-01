lanthimos no decep

la favorita

? Estats Units, Gran Bretanya i Irlanda, 2019. Històrica, drama. 120 min. Direcció: Yorgos Lanthimos. Guió: Deborah Dean Davis i Tony McNamara. Intèrprets: Olivia Colman (Reina Anna), Emma Stone (Abigail Masham), Rachel Weisz (Lady Sarah), Nicholas Hoult (Harley), Joe Alwyn (Masham). Pantalles: Bages Centre (Manresa).

Si encara identifiqueu el cinema d'època amb pel·lícules fredes, acadèmiques i encotillades com les perruques dels seus protagonistes, canviareu segurament d'opinió després de veure La favorita, que transgredeix i esmicola brillantment els estereotips d'aquest veritable subgènere. Era el mínim que podíem esperar del seu realitzador, Yorgos Lanthimos, el vaixell insígnia d'una nova i valuosa generació de cineastes grecs que va esclatar alhora que el seu país restava sumit en la crisi més profunda. Canino (una de les experiències més potents i inclassificables dels últims temps) el convertí en una de les estrelles del cinema d'autor europeu, i aquest estatus el confirmà posteriorment amb Langosta i El sacrificio de un ciervo sagrado.

La favorita, que excel·lí a Venècia 2018 (premi especial del jurat i a la millor actriu), sembla la seva pel·lícula més assequible i menys personal (la primera vegada que treballa sobre un guió aliè), però, com succeeix en totes les seves creacions, res és el que sembla. El film, amb un rerefons històric (la guerra entre Anglaterra i França, a l'inici del segle XVII), aprofundeix en el triangle, més que inquietant, que formen la reina Anna, la duquessa de Malborough i una nova serventa, Abigail, que maldarà per imposar-se com la favorita de la monarca.

Tranquil·les: és un llargmetratge cent per cent Lathimos. El director hel·lè porta l'embolcall propi del cinema històric (i d'època) al seu terreny (inconfusible) i, així, ens submergeix novament amb una cal·ligrafia nerviosa (la reiterada distorsió de l'espai amb el gran angular) en un cosmos demencial, cru i implacable, on les pulsions més destructives formen una atmosfera opressiva, delirant i perversa. La seva mirada ferotge, misantropa i desesperançada perfora en aquesta ocasió un joc de poders femenins, on les emocions íntimes condicionen les decisions polítiques.