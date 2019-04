Diana Roig, Xavi Duch i les veus de The Sey Sisters protagonitzaran el musical «La Tienda de los Horrores»

Xavi Duch i Diana Roig en els papers protagonistes, acompanyats entre altres per Ferran Rañé, José Corbacho i les veus de The Sey Sisters. Aquest és l'elenc principal del nou musical de Manu Guix i Àngel Llàcer, 'La Tienda de los Horrores', que s'estrenarà els dies 17, 18 i 19 al Teatre Grec (Festival Grec) i farà temporada a partir del 12 de setembre al Teatre Coliseum. Amb bona part de l'equip creatiu i tècnic de 'La jaula de las locas' i una adaptació a càrrec de Marc Artigau, l'espectacle ja ha venut 3.000 entrades anticipadament. L'elenc s'ha presentat aquest dimecres des de la famosa floristeria barcelonina Flores Navarro, que remet al negoci on es desenvolupa la història d'aquest musical de Howard Asman i Alan Menken estrenat el 1982 a Nova York.

La productora Nostromo ha desvetllat aquest dimecres l'elenc protagonista de 'La tienda de los horrores', el nou espectacle musical que dirigeixen Àngel Llàcer i Manu Guix. Xavi Duch i Diana Roig, que ja han compartit aventures escèniques amb Llàcer, com 'El Petit Príncep', entre altres, seran la parella protagonista: Seymour i Audrey.

La parella treballa en una botiga de plantes, regentada per un home de mitjana edat que encarnarà el veterà actor Ferran Rañé ('Mikado'). També hi serà José Corbacho, fent del dentista, i les tres germanes que formen The Sey Sisters seran les principals encarregades de posar veu a les composicions musicals d'Alan Menken arranjades (i tocades) per Manu Guix. La companyia la competen Marc Pociello, Sylvia Parejo, Bernat Cot, Natán Segado i Raquel Jezequel.

Això, sense oblidar que Manu Guix "s'estrenarà" en la parcel·la escènica. Guix no només dirigirà musicalment l'espectacle, sinó que cantarà les cançons de la planta (un dels grans protagonistes de l'obra) i en serà la veu. "Em toca parlar, però afortunadament no penso deixar mai d'estar assegut davant del piano, amb els músics, al nostre lloc, i se'm veurà o no segons requereixi l'escena", ha aclarit el músic en declaracions a l'ACN.

'La tienda de los horrores', els primers detalls de la qual ja van avançar Guix i Llàcer al gener, es presentarà inicialment en tres úniques funcions al Teatre Grec (17, 18 i 19 de juliol), dins del Festival Grec. Després la companyia farà vacances i tornaran per fer temporada al Teatre Coliseum de Barcelona a partir del 12 de setembre. Els assaigs de l'obra començaran el 13 de maig. L'escenografia d'un i altre emplaçament serà la mateixa, han explicat els directors de l'espectacle.

Guix i LLàcer no han avançat avui gaires detalls de l'escenografia. Llàcer només ha suggerit que "la planta" té una gran importància escènica, i que de fet no n'hi haurà una sinó quatre. També ha explicat que no hi haurà entreacte "per col·locar la planta grossa", de manera que possiblement lluirà des del principi.

Això sí, tots dos han posat distància amb el muntatge de 'La tienda de los horrores' en què van participar fa vint anys a Madrid, al Teatro Avenida. "No té absolutament res a veure. És una producció nova, amb nous arranjaments, i molt més gran", ha indicat Manu Guix.

En la parcel·la musical, Guix ha insistit que vol que la sonoritat de l'espectacle estigui més a prop del concert de rock que d'un musical. "Vull despentinar el púbic, amb una pressió acústica més pròpia d'una sala de concerts", ha manifestat el pianista i compositor.