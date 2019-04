Els Lacetània proposen una renovació amb cinc premis adreçats a la creació

Es renoven amb premis dedicats a la creació i canvien la denominació per aixoplugar-los. Els Lacetània, que coordina Òmnium Bages-Moianès, volen fer un salt ambiciós i seran, a partir de l'edició del 2019, els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que, a més, tindran una gala pròpia de lliurament, separadament de la molt més institucional del Premi Bages de Cultura.

Als nous Lacetània, que passen de quatre a nou premis, s'hi sumen tres noves entitats convocants: La Crica de circ; El Galliner de textos teatrals; i el Cercle Artístic de Manresa, amb el premi de projecció artística, enguany centrat en la ceràmica. A més, Òmnium també aporta dos guardons a la convocatòria: el nou Empremta, a una iniciativa personal o col·lectiva, i el Bages de Narrativa Jove, que, en la primera edició, l'any passat, havia convocat separadament dels Lacetània. Hi continuen els històrics Pare Ignasi Puig per a projectes de recerca sobre la Manresa ignasiana; l'Antoni Esteve per a estudis de la Catalu-nya Central; el Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves, i el Regió7 de comunicació.

La renovació i ampliació dels Lacetània, explicava ahir el president d'Òmnium Bages-Moianès, Jordi Corrons, es fa per la necessitat de fer-los crèixer, per augmentar la participació i, sobretot, perquè «en els darrers anys tenien només un caire acadèmic i la intenció era convocar uns premis culturals en el sentit més ampli». És en aquest context que, per donar-los més volada i entitat pròpia, se separen del lliurament del Bages de Cultura, que es manté al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, i tindran gala pròpia al teatre Conservatori. Si no hi ha canvis, els Lacetània s'entregaran el 21 de novembre, una setmana abans del Bages de Cultura (el dia 29). Així mateix, Òmnium ha renovat la pàgina web (premislacetania.cat), on es poden consultar les bases detallades i on s'anirà publicant regularment informació sobre el conjunt de premis. El termini de presentació de propostes i treballs acaba el dia 18 d'octubre.

Ahir, alguns dels membres de les entitats convocants i d'Òmnium van presentar el nou cartell de premis i les novetats davant del teatre Conservatori, una picada d'ullet a la futura seu de l'entrega dels Lacetània. Quant a les entitats que s'estrenen, Oriol Garriga, de La Crica, argumentava la incorporació de l'entitat al premi perquè «el circ és risc» i «qualsevol iniciativa per promoure'l és vàlida». Per a Àngels Serentill, d'El Galliner, la participació de l'associació amb el premi de textos teatrals es va qualificar, fins i tot, de «necessària» per continuar el foment de les arts escèniques en tots els seus vessants. El Cercle Artístic hi pren part amb el premi a la projecció artística, que, en cada edició, canviarà de disciplina. Comencen amb la ceràmica. En l'apartat d'entitats veteranes, Francesc Rafart Prat, del Centre d'Estudis del Bages, aplaudia «l'ampliació per consolidar encara més l'aportació a la cultura» de la comarca. I, en representació municipal, Joan Calmet, regidor de Turisme, remarcava la paraula renovació perquè, en general, qualsevol iniciativa, amb el pas del temps, tendeix a «rovellar-se», i la manera de fer-li agafar volada és «incorporant-hi novetats». (Vegeu llista de premis a la columna).