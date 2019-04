El Casino es revela, accidentalment, com un espai idoni per a la dansa

El canvi d'emplaçament a última hora del festival Batecs, que davant l'amenaça de pluja va traslladar les actuacions previstes ahir de la plaça de Sant Domènec a la Sala d'Exposicions del Casino va resultar jugar a favor. La primera edició d'aquest certamen de dansa es va fer sota el paraigua de la capitalitat cultural de Manresa i enguany, finalment, no va ser passat per aigua.

Els assistents que ahir es van donar cita als espectacles reemplaçats al Casino era «un públic molt motivat», apuntava una de les directores del festival de dansa manresà, Maria Ribera: «Fer-ho en una sala fa que t'aculli més i es creï un ambient on la gent es concentra. No és el mateix que quan es fa al carrer perquè, a banda del públic que hi assisteix volgudament, sempre hi ha la gent que passejant que s'hi atura». També explicava que «els comentaris de qui entrava a la sala d'exposicions eren de sorpresa, com si no hi haguessin entrat mai. Crec que no es coneix». La resposta de públic va ser molt bona i els organitzadors es mostraven contents perquè «ha estat molt divers i molt familiar». Ribera remarcava «la bona acollida de les persones que vetllen i cuiden el Casino».

La calor que es respirava ahir a l'interior del Casino contrastava amb l'ambient fresc de l'exterior. L'espai, que es va adequar en format ring, amb cadires al voltant de l'àrea on es farien les actuacions, va acollir tres propostes seguides. La primera, la de Sara Pons Company amb l'espectacle Win-do-w, que va començar amb el murmuri del vent. Al terra tot ple de fulles seques que va recollint, fins que troba un marc que simbolitza una finestra imaginària. La seva delicadesa va connectar amb el públic i alguns dels espectadors es van convertir en protagonistes del muntatge. Tot seguit, i un cop adequat l'espai, escombrades les fulles i col·locant-hi més cadires, va ser el torn d'una companyia de joves ballarins dirigida pel ballarí i coreògraf Toni Mira. Encaixant Somnis jugava amb caixes de cartró i unes cintes adhesives que els joves enganxaven al terra. L'actuació va ser molt aplaudida. I sense cap pausa, començava l'enèrgic Conseqüències de la Cia Moveo. Un espectacle irònic i alegre, amb un ritme accelerat.

Altres de les propostes del festival va ser el muntatge Embrossa't al teatre Conservatori. Al matí es van programar diversos tallers que van registrar una bona participació amb un ventall de públic d'edats molt diferents. «Des d'alumnes de les escoles de dansa de la Catalunya Central, fins a adults del territori interessats per la dansa i, també, persones del món del circ», explicava Ribera, que assegurava que «ja estem pensant en la tercera edició del festival. Potser es podria pensar en aquesta sala del Casino com un espai per acollir-hi una exposició relacionada amb la fotografia de dansa».