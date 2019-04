El Kursaal posarà a la venda per Sant Jordi cinc espectacles de la nova programació: Alguns neixen estrellats (amb Joan Pera i David Olivares), The Beatles Tribut, The Sey Sisters Paco Ibáñez i El Pot Petit. Les entrades, a partir de les 10 del matí, es vendran a les taquilles i a la web ( www.kursaal.cat).