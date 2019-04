«Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol» s'enduu el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada

L'espectacle 'Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol' de la companyia La Pera Llimonera ha guanyat el 3r Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada, un guardó impulsat per l'associació Xarxa Alcover. En la seva decisió el jurat ha valorat "el tractament que es fa de la temàtica de la guerra i la immigració, la posada en escena, l'humor i el llenguatge utilitzat". La tria s'ha fet d'entre les propostes en català que es van programar durant la darrera edició de la Mostra d'Igualada (del 4 al 7 d'abril). Com a premi, l'obra, inscrita en l'apartat de teatre familiar, es representarà als teatres associats a la Xarxa Alcover d'arreu del territori de parla catalana.

El muntatge recrea com, refugiant-se d'una gran tempesta, dos venedors ambulants expliquen la història d'un bolet i un esquirol que, a causa de la guerra, emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. L'obra és apta per nens a partir de sis anys i és una producció de La Pera Llimonera, la direcció de Toni Albà i la interpretació de Sergi Casanovas i Pere Romagosa.

El jurat estava format per Maite Serrat, del programa 'Anem al teatre' de la Diputació de Barcelona; Agustí Coll del Teatre l'Aurora; Pep Farrés director artístic de la Mostra Igualada (amb veu, però sense vot) i Julieta Sunyol de la Xarxa Alcover.