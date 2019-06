Un abonament per als dos dies per 30 euros

? El festival Elles manté, per tercera edició, la vocació de fer d'altaveu per a noves veus del territori. Rosa Vilanova, del Mas de Sant Iscle, apunta amb orgull que algunes de les cantants que hi han passat continuen la seva carrera, com Júlia Collado, Ari Gabriel i Cèlia Vila. Enguany s'està fent el càsting per tancar el cartell. «Són veus realment emergents, perquè només tenen experiència a l'escenari en un entorn privat, i aquí és el primer cop que actuen davant del públic», destaca el gestor cultural Pep Garcia. D'altra banda, enguany l'Elles tindrà el dissabte una jornada completa, amb activitats a partir de les 11 del matí. Les exposicions (de Marta Pich, fotos, i Núria Soler, pintura) es combinaran amb una pop-up de Pepe Jeans i les performances de Pedra de Toc, associació de joieres de Manresa. I divendres, abans del concert de Rosenvinge, hi haurà una conversa sobre la dona en l'àmbit de l'empresa i la comunicació entre Montse Xixons, periodista, i Mar Alarcón, fundadora de Social Car.