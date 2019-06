Jordi Alcaraz exposa al Museu de Montserrat la pintura sense pintura

L'obra més recent de Jordi Alcaraz (Calella, 1963) es pot veure fins al proper 7 de novembre a la Sala Daura del Museu de Montserrat. A Nits, entre d'altres, l'artista mostra les seves pintures sense pintura o dibuixos fent servir el volum. Segurament, Alcaraz no entra en els estàndards estrictes de cap gènere –tot i que tampoc té aquesta pretensió– i la seva obra acaba per ser també una reflexió sobre el mateix fet creador, el jo i la realitat, o la deformació d'aquesta. Amb materials ben diversos, com el metacrilat, la tinta, el ferro o la fusta, l'artista trenca els límits de la pintura, l'escultura o el gravat. Si es busquen referents en l'obra de l'artista es pot trobar la ironia i la poètica de Joan Brossa i la matèria d'Antoni Tàpies.

La nova exposició del Museu de Montserrat mostra l'obra més recent de Jordi Alcaraz, en què ha estat treballant els darrers dos anys. L'exposició pretén donar les claus per entendre el seu treball i ajudar el públic a endinsar-se en el seu univers artístic. El comissari de l'exposició, Bernat Puigdollers, va explicar en la inauguració que l'obra d'Alcaraz «fa una reflexió al voltant del propi fet creador, els gèneres, però a la vegada també per reflexionar sobre la vida, la pròpia realitat i els límits d'aquesta realitat en què tots convivim».

Puigdollers va definir l'obra d'Alcaraz com a «metapintura» o «metaart». En aquest sentit, l'artista pot treballar en un dibuix, però hi afegeix volum, cosa que acaba desembocant en un «dibuix construït». O el cas de la pintura, en què, de fet, «ell no intenta crear un pintura, sinó allò que anomena idea de pintura». «Vol abocar la idea no formulada d'una pintura, però a la vegada des de la mateixa pintura», va dir.

L'artista va explicar que la disposició de la sala s'ha creat especialment per a l'ocasió i ho ha fet posant consciència en dissenyar un itinerari perquè l'espectador el pugui anar seguint. Una de les primeres obres que es troba el visitant és un quadre amb una circumferència que, a primera vista, sembla un mirall. Quan l'espectador afina la mirada, però, es troba descobrint allò que hi ha a l'altra banda de la paret. El volum també és un dels elements que destaquen de l'obra d'Alcaraz. L'artista explica que moltes d'aquestes obres no tindrien cap sentit sense un volum que els dona una altra dimensió.

Al mig de l'exposició també hi ha una instal·lació que crida l'atenció: una natura morta que juga amb els objectes que ha disposat l'artista en l'escena, un mirall que va del terra al sostre amb algunes deformacions intencionades, i el públic que mira l'obra. Amb aquesta exposició, el centre vol contribuir a donar a conèixer Jordi Alcaraz en el context de l'art contemporani català.

Segons l'artista, malgrat ser reconegut a escala internacional amb gran èxit de vendes i de crítica, no ha acabat de rebre el reconeixement públic que mereix a Catalunya.