Cancel·len el Doctor Music Festival per manca de públic

La promotora del Doctor Music Festival ha decidit cancel·lar l'edició que tenia previst celebrar els dies 12, 13 i 14 de juliol al Circuit de Catalunya a Montmeló (Vallès Oriental) perquè "el canvi d'ubicació no ha estat ben acollit pel públic".

Segons ha informat aquest dimecres Doctor Music, el Festival s'havia de celebrar inicialment a Escalarre, al Pirineu de Lleida, i va haver de canviar d'emplaçament perquè l'Agència Catalana de l'Aigua va considerar que no estava assegurada l'evacuació en cas d'inundacions.

Aquesta reubicació ha provocat "un alt nombre de devolucions d'abonaments i ha estat un duríssim cop per al Doctor Music Festival", segons els organitzadors, que asseguren que s'han vist obligats a cancel·lar els concerts i han anunciat que tornaran els imports pagats pels espectadors que ha havien adquirit entrades.

El Doctor Music Festival, també conegut com al Festival de la Vaca, va celebrar tres edicions a la zona del Pirineu on aquesta vegada els ha estat denegat el permís, entre 1996 i 1998, en què van actuar David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith i Muse, entre d'altres artistes de projecció internacional.

La intenció dels organitzadors era fer renéixer l'esdeveniment aquest any al mateix lloc i "amb la mateixa bona energia", però les circumstàncies no ho han permès i aquesta ha estat la causa de la cancel·lació, segons els organitzadors.

"El ritme de venda d'entrades per al nou emplaçament indica que no seria possible obtenir la quantitat mínima requerida per oferir l'experiència que des de sempre havíem somiat", ha dit Doctor Music, que ha lamentat que "tres anys intensos de treball" preparant aquest renaixement del festival "hagin estat apallissats per decisions burocràtiques".

Segons la seva opinió, l'informe desfavorable a la celebració del festival a la comarca del Pallars és una decisió "que ignorava, d'una banda, el benefici econòmic que el festival hagués produït al Pallars, i de l'altra, l'alt valor cultural i social d'acollir a Catalunya el festival més important del sud d'Europa".

The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Primal Scream i The Chemical Brothers eren algunes de les bandes que tenien previst actuar en l'edició del renaixement del mític Festival de la Vaca.

"La promotora desitja donar les gràcies de tot cor a tots aquells que, en el curs d'aquests 3 anys de preparatius, ens han donat el seu suport per revitalitzar un dels festivals més famosos del sud d'Europa: artistes, mànagers, agents, patrocinadors, mitjans oficials, proveïdors, tècnics, empreses col·laboradores, alcaldes de les Valls d'Aneu, propietaris dels terrenys a Escalarre, l'equip del Circuit de Barcelona-Catalunya, els mitjans de comunicació i els seguidors del festival", afegeix Doctor Music.

La promotora tornarà l'import dels abonaments i entrades adquirides a partir del pròxim 21 de juny de manera automàtica a aquells que van pagar a través del web del festival.

Els compradors que hagin adquirit els seus abonaments a través d'altres pàgines webs s'hauran de dirigir a aquestes plataformes i, si tenen algun problema, poden posar-se en contacte amb el Festival a través de help@doctormusicfestival.com.