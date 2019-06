Carles Cases actuarà el 27 de juliol a la plaça de l'església de Rajadell

El músic sallentí Carles Cases actuarà dissabte 27 de juliol (22 h) a la plaça de l'església de Rajadell. El pianista oferirà un concert íntim on farà un recorregut per les seves obres i bandes sonores més rellevants acompanyat, en aquesta ocasió, per les percussions de Robert Armengol (marimba, vibràfon i kalimba), músic habitual en els enregistraments i altres produccions musicals de Cases. És la primera vegada que formen aquest duet. Les entrades són limitades (unes 200 persones) i inclouen una copa de vi.

De formació clàssica i jazzística, Cases ha dirigit i format part de diverses formacions de jazz, música de cambra, big band i ha compost per a importants cantants del nostre país. Ha dut a terme una destacada activitat docent com a professor d'harmonia, piano i violoncel. Les seves composicions han donat forma sobretot a bandes sonores d'infinitat de pel·lícules catalanes, però també espanyoles, europees i americanes de directors com Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Antoni Verdaguer, Jaume Balagueró o Ventura Pons.També ha compost música per a les seves orquestres, per a teatre, sèries de televisió i ha dirigit me?s de trenta produccions discogràfiques. Artistes com Marina Rosell, Georges Moustaki, Martirio, Gossos o Maria del Mar Bonet li han confiat les seves obres. A més, durant vuit anys va ser arranjador i director musical de Lluís Llach en els seus moments musicalment més brillants, amb qui va fer més de set-cents concerts.

Premi Bages de Cultura 2018, el desembre treia al mercat el seu últim disc Espirituals inspirat en el darrer espectacle que havia estrenat, i el passat estiu s'estrenava com a intèrpret en solitari amb una sèrie de sis concerts al seu estudi de Borredà, a l'ermita de Sant Esteve de Comià. L'èxit de la iniciativa, on el compositor interpretava al piano músiques compostes per a bandes sonores, espirituals negres i un popurri de temes de Lluís Llach, es va haver de prorrogar en diverses ocasions. Cases va oferir tres concerts íntims, el passat mes de febrer, a la Sala Petita del Kursaal de Manresa.

Entrades

El preu de l'entrada, amb copa de vi inclosa, és de 15 euros; 18 a taquilla. Les entrades es poden adquirir a www.entrapolis.com