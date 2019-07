Berga llueix personalitat en l'obertura de la mostra que commemora 40 anys de Regió7

Més de mil pàgines l'any donen per a moltes notícies. Com la que va obrir la portada del 26 de novembre del 2005 celebrant la declaració de la Patum com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. O la que el 12 de setembre del 2016 es feia ressò de la multitudinària manifestació independentista de Berga. Fins i tot per donar testimoni, en els primers mesos de vida de Regió7, de l'enfonsament del poble de Sant Salvador de la Vedella per la construcció del pantà de la Baells. Més de mil pàgines l'any per apropar la realitat de Berga i comarca als lectors.

L'exposició que commemora els primers 40 anys d'aquest diari es va inaugurar ahir al Casal Cívic de la plaça de Sant Joan de la capital berguedana per fer-hi estada fins a mitjan mes. I entre els milers i milers de notícies que durant quatre dècades han aterrat a les pàgines de Regió7, n'hi ha un bon grapat que portaven el nom de Jaume Farguell, que va ser alcalde durant quatre legislatures. «Fixa't, surto en dues fotos», explicava el polític convergent ahir a la tarda. La primera era òbvia: en la portada del 4 d'abril del 1979, el seu rostre destacava com un dels alcaldes de la Catalunya Central que inauguraven l'etapa democràtica a l'Estat espanyol. Però per esbrinar la segona calia l'ajuda de l'implicat: «Soc aquí», assegurava, tot assenyalant una imatge en blanc i negre: «És la primera diada del Pi de les Tres Branques, amb Heribert Barrera».

Farguell va elogiar la mostra recordant que «durant anys vaig ser una persona noticiable, i després vaig passar a ser articulista». Rememorant les trobades que feia a Manresa a final dels anys 70 amb gent com els doctors Llatjós i Selga per engegar un diari en català, Farguell va avançar que properament traurà un altre llibre amb els articles que publica al diari.

Berga és una part indestriable de l'essència i la història del diari, «una ciutat amb molta personalitat», tal com va destacar el director Marc Marcè: «Si demaneu a gent d'arreu de Catalunya que facin una llista de localitats conegudes, segur que Berga surt aviat. És una ciutat amb un pes simbòlic important». L'exposició Instantànies de quatre dècades cabdals n'és un exemple.

Els trenta plafons de la mostra faran estada al Casal Cívic durant dues setmanes: la visita és oberta a tothom i gratuïta. «L'exposició està pensada com una passejada», va afegir Marcè: «No és un resum, perquè seria impossible resumir gairebé dos milions de notícies, sinó una tria de temes que han interessat tothom, com els incendis forestals, per exemple». De ben segur que a cadascun dels espectadors se li encendran les llumetes de la memòria recordant els fets i esdeveniments que, ordenats temàticament, s'expliquen a través de textos i fotografies.