El Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers, protagonitzarà el darrer concert del festival, amb Roc Sala al piano i Josep Vila en la programació. El grup proposarà un cant d'esperança en el futur amb un repertori format per temes que van des del teatre musical - Mar i cel, Annie, Flor de nit... - fins a peces a cappella com una versió d' El cant dels ocells de Bernat Vivancos i Song of Hope, de Susana Lindmark. Entrades: 20 euros.