Música per despertar els sentits

Pau Farré, Anna Balsells, Anna Tafalla i Hermes Garcia entraven ahir al centre especial de treball Taller Coloma d'Avià entre aplaudiments dels seus usuaris i educadors. Són els quatre estudiants del Conservatori de Música dels Pirineus que enguany protagonitzen els concerts del programa social del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). El quartet de corda és l'encarregat d'acostar la música a col·lectius més vulnerables adaptant-se a les seves especificitats i convertint els seus centres de treball en una sala de concerts durant una estona.

Ahir, la sala d'activitats del Taller Coloma va omplir-se amb els usuaris del servei de teràpia ocupacional que esperaven amb ganes els joves músics. Era la tercera vegada que el FeMAP Social passava per l'equipament que atén persones amb diversitat funcional. La música va tornar a ser una eina per despertar els sentits d'aquests usuaris que van poder participar d'una manera directa del concert. Com? Convertint-se en músics d'orquestra tocant instruments de percussió per interpretar el minuet de Boccherini seguint les ordres de la professora del Conservatori de Música dels Pirineus Zoryana Sokhatska, que es va convertir en directora d'una orquestra gegant per uns minuts, o bé entrant en un clima íntim, amb els llums apagats, mentre sonava la Suite en Re major de Bach i bombolles de sabó volaven per la sala.

Els quatre joves viuen una experiència única i nova com a estudiants. Ahir van ser a Berga, Avià i Bagà, però fins diumenge oferiran un total de dinou concerts per a usuaris de centres especials, de centres de salut mental i també de residències d'avis de les comarques dels Pirineus. Són de Gironella, la Seu d'Urgell i el Pallars i tenen entre 13 i 18 anys. Ahir es mostraven nerviosos abans d'iniciar el concert al Taller Coloma. «No sabem com reaccionarà el públic i abans de cada actuació anem una mica perduts i amb por, però quan acabem comprovem que la gent és molt agraïda i que la música els desperta la part més sensible», explicaven just abans de sortir a l'escenari. Tot i que es coneixien de vista i havien tocat junts a l'orquestra simfònica del conservatori, de ben segur que no havien passat mai tantes hores junts com fins aquesta setmana. Aquest programa els permet introduir-se en el món professional de la música realitzant una gira de concerts per bona part de les comarques pirinenques i treballant un repertori de música antiga per a quartet de corda sota les instruccions de Zoryana Sokhatska i Eugeni Sokhatskyy, els docents d'enguany.

La responsable del FeMAP Social, Gemma Guàrdia, explicava que la iniciativa té molt bona acollida entre els centres participants i així es va demostrar al Taller Coloma amb un públic entregat que va aplaudir, i fort, els músics.