Un detingut acusat d'abús sexual durant la celebració del Canet Rock

Els Mossos d'Esquadra van detenir, dissabte a la nit, al festival Canet Rock un home acusat d'abús sexual contra una assistent al certamen. La noia va patir tocaments superficials i va avisar el personal de seguretat, que de seguida va activar el protocol i va retenir el presumpte assetjador, segons va detallar el festival. Des de l'organització es va recomanar a la noia que denunciés els fets, cosa que va fer, i aleshores es va produir la detenció per part dels Mossos. El festival estrenava el nou protocol contra violències sexuals en l'oci, el qual s'ha adherit aquest any de forma pionera, i pel qual es va formar tots els treballadors per actuar davant de situacions d'aquest tipus de violència.



Entrades per a l'any que ve

Canet Rock va tancar la sisena edició (de la nova etapa) amb 23.000 assistents, que havien exhaurit les entrades mesos abans. Durant la nit, i a mesura que s'avançava per pantalla novetats de la propera edició, es van començar a vendre entrades pel festival del 2020, i a última hora de dissabte a la nit ja se n'havien venut prop d'un miler, segons l'organització.

El festival no es planteja créixer en nombre de dies perquè considera que la «fórmula» d'un sol dia «funciona», i que ampliar-lo el convertiria en un festival «com molts altres». «Canet Rock és una festa durant una nit d'estiu i això és el que el fa únic», valorava la seva directora, Gemma Recoder. El que sí que va anunciar el festival són millores, com instal·lar definitivament i millorar el túnel d'aigua per refrescar-se i mantenir el protocol contra violències sexuals.