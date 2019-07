Pepe Moll de Alba comparteix territori amb Goya en una gran mostra a Itàlia

Una cita imprescindible amb l'art d'ahir i l'art d'avui per estendre ponts a l'art del demà s'inaugurarà avui al Palazzo Bourbon del Monte, a Monte Santa Maria Tiberina (Perugia). Es tracta de l'exposició Territori Goya, que acollirà autoretrats originals, dibuixos i pintures del geni espa-nyol, a més d'obres de mestres italians que van deixar empremta en el geni aragonès en la seva formació juvenil, entre elles dues rèpliques de Rafael. I, com a contrast lúcid i eloqüent, el treball audaç i combatiu del català Pepe Moll de Alba amb l'exposició Trencar vells hàbits, formada pels quadres que van alimentar el llibre del mateix títol, publicat per Vegueta Ediciones. La imatge central d'aquesta obra és una perruca rococó. Pepe Moll no deixa res a l'atzar perquè «del que estic parlant és del temps que estem vivint, i plantejo aquesta pregunta: com mantenir-se intacte davant la tempesta? Vivim un moment en què qualsevol pot sentir algun tipus de tempesta en la seva vida. En la política veiem el que està passant i en l'empresa estem assistint a un canvi de model. El nous temps portaran novetats fascinants que ni podem imaginar, noves feines que no existeixen i la creativitat trobarà la manera d'adaptar-se».

Però l'artista es pregunta: «Què fem mentre esperem? Com ens podem adaptar a tot el que és nou sense perdre'ns del tot? Com conviurem amb robots si encara portem perruques rococó invisibles? Hi va haver un temps, després de la Revolució Francesa, en què les persones es van treure aquelles perruques blanques. Però hi va haver un període de transició en què convivien persones amb per-ruques amb les que se les havien tret. I en aquest punt és on connecto amb el temps de Goya, quan el vell encara no ha desaparegut i el nou no acaba d'arribar». Segons l'artista, «estem vivint un temps de transició similar. Per això per a mi té un significat tan especial que sigui amb Goya amb qui exposi, perquè ell va ser un dels qui es va desprendre d'aquella perruca blanca».

Pepe Moll de Alba (Barcelona, 1966) va estudiar pintura a Munic, disseny gràfic i il·lustració a Stuttgart i va acabar la seva formació artística a Roma. Des de fa dues dècades és el director artístic de l'editorial Alba. Els seus llibres han obtingut el Premi Nacional al llibre millor editat i han estat exposats entre els llibres més bells del segle XX a la Biblioteca Nacional de Madrid.