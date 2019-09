Sessió golfa de «Yo sobreviví a la EGB», el 18 d'octubre al teatre Conservatori

Ja és a la venda una nova sessió del xou d'humor Yo sobreviví a la EGB de Jordi Merca, prevista per al divendres 18 d'octubre a les 11 de la nit al teatre Conservatori de Manresa. Es tracta d'una sessió golfa de l'espectacle, que tindrà lloc després de la funció de les 9 del vespre, que a hores d'ara ja té pràcticament totes les entrades exhaurides. Yo Sobreviví a la EGB és un xou que rememora la dècada dels 80, creat per l'humorista Jordi Merca, amb contínues referències a l'humor, la música i la televisió de l'època. Les entrades tenen un preu de 15 ? (12? per a majors de 65 anys, menors de 25 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, a www.kursaal.cat, i una hora abans de l'espectacle a les taquilles del Conservatori.