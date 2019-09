L'Ametlla de Merola presenta el disc dels balls de la festa major amb la Cobla Sant Jordi

El teatre de l'Ametlla de Merola acollirà, aquest divendres a la nit (20 de setembre, 22.30 hores), la presentació del disc Festa Major. L'Ametlla de Merola, és a dir, de les músiques dels balls de la festa major de la colònia puig-reigenca. L'enregistrament ha anat a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona que aquest divendres serà a l'Ametlla de Merola en la presentació d'aquest disc que recull, per primera vegada, les melodies tradicionals que formen part de la història del nucli. Les entrades per assistir al concert es poden comprar a través del web www.ametllademerola.cat.

La iniciativa va sorgir fa pràcticament un any de la mà de Jordi Vilà, director dels balls de la festa major de l'Ametlla de Merola, ja que fins al moment no ha existit mai cap enregistrament d'aquestes melodies. Fins ara s'utilitzaven gravacions fetes durant la festa major, "però no existia cap gravació professional", ha explicat Vilà a Regió7. El president de l'Associació Esplai de l'Ametlla de Merola, Òscar Cabra, s'ha mostrat satisfet de disposar d'aquest enregistrament que permetrà conservar una part de la història de la colònia "per sempre" i a la vegada, que els ametllans que ho vulguin puguin endur-se'n un record d'aquestes melodies que han format part de les seves vides des de que són petits.

El disc recull el Ball de Cascabells i el Ball de Nans, amb els arranjaments per a cobla de Josep Conangla i Escudé, datats del 1928; el Ball de Gegants, de Josep Maria Conangla i Triviño; i el Ball del Gegantó, estrenat el 2016 i obra de Jordi Vilà. També recull la sardana La Festa Major de l'Ametlla de Merola. Aquest divendres, en primícia, els assistents al concert podran escoltar en directe les peces que formen part d'aquest disc que es posarà a la venda durant l'estrena. El disseny del disc ha anat a càrrec de Moixès Boixadera.

El director musical del projecte, Josep Maria Conangla, juntament amb Jordi Vilà, ha destacat que s'han utilitzat les partitures originals el seu avi tot i que posades al dia. "Vaig agafar els papers originals i els he passat a net i a ordinador fent-hi constar les dinàmiques i indicacions musicals necessàries per fer un enregistrament de qualitat", ha detallat, a banda de crear la partitura de direcció, que fins ara no existia. La gravació es va realitzar durant una sessió als estudis 44.1 d'Aiguaviva després d'un únic assaig dels directors Josep Maria Conangla i Jordi Vilà que s'han posat al capdavant de la formació en aquesta ocasió especial. "La qualitat és molt bona, perquè els músics són molt bons", ha destacat.



Record a Josep Conangla i Escudé

Després de la primera part del concert d'aquest divendres protagonitzada per la Cobla Sant Jordi, la segona estarà dedicada a Josep Conangla i Escudé (1896- 1971), músic de l'Ametlla de Merola estretament vinculat a la vida cultural de la colònia. Conangla és autor d'algunes de les peces més populars que formen part de la història de l'antic nucli fabril, com són les músiques dels Pastorets, a banda de ser l'arranjador dels balls esmentats de la festa major. Per retre-li un homenatge, els seus descendents, molts d'ells vinculats al món de la música i alguns, fins i tot, a nivell professional, interpretaran un recull de la seva obra amb arranjaments realitzats per a l'ocasió.

Tal i com ha explicat a Regió7 Josep Maria Conangla, el nét de Josep Conangla i Escudé, ha buscat peces "conegudes pels ametllans" però amb "versions especials" i amb una formació única integrada pel mateix Conangla al piano i a la direcció; la seva dona, la soprano Carme Oliveras; i les seves filles i besnétes de Josep Conangla, la Júlia i la Carla Conangla, al violí i al violoncel. Nebots i parents del músic de l'Ametlla completaran la formació: Jaume Conangla, al violí; Núria Conangla, al violoncel; Jordi Busquets, a la trompeta; i Anna Busquets, al piano.

La segona part s'ha dividit en quatre blocs. Un primer on s'interpretaran nou temes de la sarsuela Els Bandolers de Cantallops, obra de Lluís Jordà i Josep Conangla, que van estrenar a mitjan segle XX i que van girar per arreu de Catalunya amb una seixantena de funcions. El segon, servirà per traslladar el públic als Pastorets, amb la interpretació d'alguns dels balls més representatius de l'obra centenària de la colònia -amb música de Josep Conangla. En aquest cas, el seu nét ha realitzat arranjaments especials i les melodies típiques sonaran a ritme de vals, charleston o samba, entre d'altres. El Cant a la Verge Maria dels Pastorets "Quina cançó cantaré" formarà el tercer bloc. En aquestes tres primeres parts, pujaran a l'escenari trios o quartets musicals, mentre que la darrera, també dedicada als Pastorets, apareixeran a escena tots els músics.