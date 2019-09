La cultura i la música busquen redinamitzar el Barri Antic de Manresa

El mític bar «La Maduixa» reobre portes amb nous propietaris i nova identitat. Ara, el local obrirà amb el nom de L'Arc però buscarà retornar a l'essència de La Maduixa. «Volem ser un bar que dinamitzi la zona, que doni espai a la música i a altres disciplines», explica Dani Vilaseca, un dels propietaris juntament amb la seva dona, Lluïsa Arbiol. La inauguració serà aquest dissabte al vespre.

La nova proposta busca no només recuperar l'essència de l'antic local, sinó també dinamitzar el comerç i la vida cultural del Barri Antic. «Estem en contacte amb espais com El Sielu, la Gramola o L'Alzina, i en certa manera provarem de fer un front comú per atraure més gent al Barri Antic», assenyala Vilaseca. Després que tanqués La Maduixa, el local va passar a dir-se 'La taverna dels 7 turons', on la proposta era més semblant a la d'un restaurant que a la d'un bar musical. Per això, la nova proposta vol tornar a l'ADN que va caracteritzar La Maduixa durant tants anys.

Actualment encara no saben quants espectacles podran oferir al llarg de l'any. «Estem treballant perquè siguin més de 12, però de moment no podem assegurar res», apunta Vilaseca. El mític grup Autoput es retira aquest any i, abans de fer-ho, oferiran un concert el mes de novembre a El Sielu. «Ens agradaria que poguessin fer una prèvia a L'arc, hi estem treballant», apunta Vilaseca.

El Barri Antic continua movent-se i lluitant per dinamitzar la vida cultural de la zona. «Ens agradaria atraure a un públic més jove», explica Vilaseca. Mentrestant, L'Arc obrirà les portes per primera vegada mirant el passat però amb ganes de fer-se un lloc des de ja, buscant ampliar la oferta al Barri Antic. La cultura com a eina reconciliadora.