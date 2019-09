Els mags del futur s'exhibeixen al cinquè Festival Màgic de Manresa

La màgia i els espectacles d'il·lusió tenen el futur assegurat. Ahir es va fer palès, un cop més, durant el cinquè Festival Màgic de Manresa. La platea del teatre Conservatori es va omplir al migdia durant el concurs de joves mags, i també al vespre a la gala del festival. Entremig, més de mig centenar de persones, la major part d'ells nens i nenes fascinats per aquest món, van prendre part en tallers de màgia. Durant tot el dia hi va haver parades a Sant Domènec amb productes de màgia, i a la tarda la plaça es va omplir amb l'espectacle Struc Magic Theater.

Manresa, doncs, va viure màgia a totes hores, amb trucs que desfermaven els aplaudiments del públic o expressions d'admiració i incredulitat. La pluja va fer la guitza, i en això els mags no hi van poder fer res.

La cinquena edició del Festival Màgic va començar al migdia amb els tallers. Poc abans de començar ja hi havia cua per accedir a l'Espai Sant Domènec. Hi havia una cinquantena d'inscrits. El mal temps va fer que alguns no s'hi acabessin presentant, però els seus llocs van ser ocupats per altres que no s'hi havien preinscrit prèviament. Majoritàriament eren nens i nenes. Com la Bruna, de 8 anys i de Santa Maria d'Oló, que volia aprendre trucs per poder sorprendre la família i els amics. «El que la motiva més és la il·lusió que es genera. Amb la màgia no es perd mai. Hi ha trucs que et deixen bocabadat», explicaven els seus pares poc abans d'entrar. I la il·lusió dels petits també arrossega els adults.

Els van ensenyar a fer desaparèixer monedes, a fer aparèixer globus del no-res i a fabricar-se ells mateixos materials per fer trucs. Per als més avançats també hi havia els típics jocs de cartes.

Bocabadats és com van quedar els espectadors que van omplir la platea del Conservatori per assistir al concurs de joves mags. 7 concursants d'entre 12 i 17 anys van demostrar que hi ha planter, i es van sotmetre al judici del públic i també del jurat. La presentació va ser a càrrec del Màgic Pol de Manresa. Hi van participar mags d'arreu de Catalunya –del Bages només n'hi havia un d'Artés, el Mag del Ri– i espectacles de tota mena, formats i escenografies.

El concurs va començar amb un número de l'especialitat que s'anomena manipulació, a càrrec de Xavier Garcia, de 17 anys i de Badalona. Amb les mànigues de l'americana arremangades per evitar suspicàcies, va fer aparèixer i desaparèixer cartes entre les seves mans fins que al final, envoltat de fum, fins i tot va desaparèixer ell de l'escenari per anar a parar al final de la platea en qüestió de segons. García va quedar tercer al concurs.

Bernat del Rio, el Mag del Ri, de 12 anys i fill d'artistes, va presentar un espectacle de música, coreografia i grans il·lusions amb la particularitat que els enginys màgics els ha disse-nyat ell mateix. Darrere seu va actuar Martí Cordero, de 17 anys i de Cardedeu, amb una molt aplaudida sessió de manipulació amb cartes i boles petites durant la qual només es va acompanyar d'una petita taula a l'escenari. Les seves habilitats el van convertir en guanyador del concurs.

Darrere seu un jove de 12 anys, Lluc Miralles, de Terrassa, va actuar per primera vegada davant el públic amb màgia de saló i manipulació, i posteriorment Arnau Mussons, de 17 anys i de Sabadell, va protagonitzar una sessió de mentalisme. Nil Barrera és de Palafrugell i té 16 anys. Va proposar un espectacle de grans il·lusions i va ser l'únic que va treure un colom del barret, un barret on abans s'hi havia calat foc.

L'última actuació, també molt aplaudida i amb una gran escenografia, va ser la que va fer Dídac Haro, Mag Dian, de 16 anys i de Piera. Va fer levitar la seva ajudant amb uns globus. Es va endur el segon premi del concurs de màgia.