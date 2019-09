una bona idea que ha d'acabar d'explotar

Q33NY? I tu què estaves fent?

? Companyia: Enemic Natural. Direcció: Enemic Natural. Intèrprets: Iria Colominas, Alba Gabriel i Jordi Vilamú. Sala Petita del Kursaal. Dissabte, 21 de setembre.

Amb molt poc marge d'error, hi ha un record globalitzat: tothom recorda què estava fent l'11 de setembre del 2001, el dia dels atemptats a les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York. I aquest és el punt de partida de Q33NY? I tu què estaves fent? de la jove companyia Enemic Natural, amb el manresà Jordi Vilamú, Iria Corominas, de Sant Hipòlit de Voltregà, i la igualadina Alba Gabriel. Enemic Natural va obrir el cicle km 0 del Kursaal, dissabte, a la Sala Petita.

Q33NY? I tu què estaves fent? pretén fer una petita reflexió sobre el trasbals, la confusió i el canvi de normes que va marcar la fatídica data. El plantejament de la peça és molt conceptual i estètic, però poc narratiu. És una bona idea inicial, amb un bon plantejament, però manca interacció entre els diferents gèneres escènics que componen la peça, i això provoca una irregular posada en escena: falta discurs i reflexió sobre el tema que aborda.

La part més corporal i física de la peça, però, és certament contundent i funciona. I hi ha voluntat per a una resolució que, ben reconduïda, farà emergir l'enorme potencial de la peça. Les dues bastides que simbolitzen les Torres Bessones són un encert, tot i que el seu desmuntatge durant la peça n'acaba entorpint un xic el desenvolupament. Però el que és innegable és que Q33NY? I tu què estaves fent? és una peça per explorar i pendent d'explotar per mostrar la bona idea i el concepte que conté.