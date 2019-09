Txarango, Els Pets i Joan Dausà també tenen el seu conte

? Nanit és una editorial especialitzada a fer contes infantils basats en lletres de cançons de grups catalans. En col·laboració amb els músics, converteix els temes en històries adreçades als infants, de 4 a 8 anys. Així, els pares també poden compartir amb els fills la música que els agrada. Fins ara han publicat Compta amb mi, de Txarango, il·lustrat pel navassenc Valentí Gubianas, que ja va per la tercera edició; Bon dia, d'Els Pets, il·lustrat per Marta Montañá, i del qual ja se n'ha fet una segona edició; i Ara som gegants, de Joan Dausà, il·lustrat per Jorgina Juvé.