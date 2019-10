«El gran públic és reticent al folk però en tenim arreu»

«Volem que els nostres músics trobin un circuit per sortir fora de França». Agnes Gerbe, representant de Le Silo, un centre de creació cooperativa dedicat a la música del món i tradicional de la regió occitana, és una de les sòcies del nou projecte per fomentar la mobilitat d'artistes entre Occitània, Catalu-nya i les Balears, que lidera la fira manresana, l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Al seu costat, Carles Llull, representant de l'Ajuntament de Palma, que desitja el mateix per als músics de les illes però, sobretot, «poder engegar un projecte» que el consistori pogués derivar en un centre o un organisme que s'ocupés de la música tradicional a les illes. «Aconseguir», explica, «generar un teixit similar per dignificar els músics que superés els colors polítics». Com asse-nyalava ahir, Le Silo és, per a ells, ara, «ciència-ficció». Aquest projecte euroregional està pensat, precisament, per «teixir aquesta xarxa» entre aquests tres territoris a través dels festivals que organitzen. Coincideixen, remarca Gerbe, que «el públic majoritari és reticent al folk» però, com remarca Llull, «el bo és que tenim molt públic folki repartit arreu». Gerbe és el tercer cop que visita la fira; el segon per a Llull.