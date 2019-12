La coral Escriny ultima els assajos de «Lux et Pax» per al doble concert nadalenc

Amb un doble concert a cappella titulat Lux et Pax, la coral Escriny de Santpedor, dirigida per Marc Reguant, portarà el Nadal a l'Auditori del Convent de Santpedor. La formació ultima aquests dies els assajos dels concerts que oferirà el 25 de desembre (22 h) i 12 de gener (19 h).

La coral Escriny, que l'any passat per Nadal va celebrar el seu 50è aniversari i que ha interpretat recentment el Rèquiem de Mozart i La Passió segons Sant Marc de Bach, ara ha optat per recuperar la modalitat de concert a cappella i amb el títol de Lux et Pax oferirà una primera part amb un conjunt de peces d'autors que van del segle XIX fins als nostres dies. La segona part presentarà harmonitzacions que han fet compositors del segle XX de nadales populars, i versions musicals de poemes de la mateixa temàtica d'autors catalans. Un bloc de peces que vol reivindicar la bellesa de les melodies populars de la nostra tradició i el llegat de compositors catalans contemporanis.

Ja s'han posat a la venda les entrades al preu de 10 euros (8, per als infants) a les llibreries L'Horitzó i Timbaler de Santpedor i a ja.cat/lux.