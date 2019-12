El navarclí Toni Soldevila estrena comèdia al Versus

Tot va molt bé fins que algun fet inesperat ho esguerra tot. I el que semblava una bassa d'oli es converteix en un fangar amb els sentiments i les emocions a flor de pell. L'actor navarclí Toni Soldevila és un dels quatre personatges implicats en una situació d'aquest tipus a l'obra Feliç Diwali, a partir d'avui a la Sala Versus Glòries de Barcelona i en cartell fins al 2 de febrer.

Feliç Diwali es presenta com una comèdia nadalenca «plena de pau, amor i mala bava», escrita i dirigida per Xavi Morató i interpretada per Ramón Godino, Alberto Lozano, Joan Martínez Vidal i Toni Soldevila. L'obra explica que a l'empresa tecnològica Laocoon Tech, una startup d'èxit, els caps i els empleats són amics i treballen per aconseguir un món millor.

El Jordi és el CEO, l'Andreu el cap de recursos humans, l'Hèctor -a qui encarna Soldevila- fa de cap de vendes i l'Isidre és el programador en cap. Són els quatre socis fundadors de Laocoon Tech, i aparentment tot va sobre rodes. Uns dies abans de Nadal, però, uns hackers roben les seves dades i es comencen a fer públiques les intimitats de cadascun d'ells.

Feliç Diwali juga a riure's de les vicissituds alienes fent de mirall per reflexionar què passaria si la mateixa situació ens passés a nosaltres. A més, l'obra planteja com, en un món on les xarxes socials, els correus electrònics i els serveis de missatgeria telefònica són plens de les nostres dades, comentaris i opinions, qualsevol persona amb coneixements informàtics pot vulnerar la nostra intimitat.

Toni Soldevila va fer el salt al món de l'escena després del tancament de la Pirelli i, per tant, de quedar-se sense feina. El navarclí ha fet des d'aleshores publicitat, televisió i, sobretot, teatre, formant part de la companyia professional de l'Escola Eòlia de Barcelona. Ara, l'intèrpret bagenc pren part en la cinquena producció d'Apunta Teatre, la companyia de títols com Sota la Catifa i El Funeral de Mary Lin, entre d'altres.