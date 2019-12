emocionant més enllà del vertigen de la velocitat

LE MANS 66

? Estats Units, 2019. Drama, biografia. 152 minuts. Direcció: James Mangold. Guió: Jason Keller, James Mangold, Jez Butterworth i John Henry Butterworth, a partir del llibre d'A. J. Baime. Intèrprets: Matt Damon (Carroll Shelby), Christian Bale (Ken Miles), Caitriona Balfe (Mollie Miles), Tracy Letts (Henry Ford II), Jon Bernthal (Lee Iacocca), Josh Lucas (Leo Beebe). Pantalles: París (Solsona)

L e Mans 66 pot ser etiquetada fàcilment (i erròniament) com una pel·lícula fonamentalment esportiva i adreçada essencialment als incondicionals dels cotxes. Però, sortosament, va molt més enllà dels clixés, i s'erigeix en una petita (i engrescadora) sorpresa que també podem gaudir totalment els que veiem amb indiferència les proeses dels vehicles de motor. El film ens apropa a la figura llegendària de Ken Miles, un pilot britànic amb una personalitat molt especial, que, a mitjan anys seixanta del segle passat, és seleccionat per la Ford Motor Company perquè integri l'equip concebut per derrotar els mítics Ferrari a l'emblemàtica prova de Le Mans.

El llargmetratge recrea evidentment la cursa del 1966, però les seves intencions ultrapassen nítidament les convencions del cinema esportiu de Hollywood i es concentren essencialment en narrar-nos una història d'amistat entre dos homes (Miles i el seu mentor, Carroll Shelbey) que exhibeixen una fidelitat insubornable i qüestionen els conceptes tradicionals de triomf i fracàs. Le Mans 66 es revela com un cant elegíac a uns postulats romàntics que defensen dos rebels contra el sistema. James Mangold visualitza aquest esperit malenconiós amb una realització que desprèn una aroma inequívocament clàssica, i desplega una narració enèrgica, una planificació brillant (les modèliques seqüències d'acció transmeten una fisicitat inusual en el cinema actual) i una impecable construcció dels personatges. El director nord-americà (autor de l'estimable El tren de las 3:10) ens emociona, sense haver de caure en el sentimentalisme, i sap copsar el component místic més enllà del vertigen de la velocitat.