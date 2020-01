Cris Juanico obre una nova edició del Club de la Cançó

El cantautor de Menorca Cris Juanico encetarà una nova edició del cicle del Club de la Cançó aquest dijous, a les 20h, a la Sala Petita del Kursaal. Un concert que servirà per presentar el seu últim disc, "'Viu", que presentarà a l'escenari amb l'espectacle "Salpols".

No és el primer cop que Cris Juanico actua al Club de la Cançó. La darrera vegada va ser el 2018 formant part dels Menaix a Truà. Ara torna amb el seu projecte en solitari per presentar algunes de les cançons del seu últim disc i fer un repàs de la seva història musical, que es remunta a principis dels noranta.

El nom de l'espectacle que ha creat per posar en escena aquest repertori, "Salpols", vol definir l'esperit que l'inspira i que es mou entre la salabror del mar i la pols de la terra de la seva illa de Menorca. A "Salpols" hi trobarem un recull de les cançons que va cantar amb Ja t'ho diré juntament amb altres nascudes en la segona etapa ja sense el grup. Cançons sobre l'amor, el desig, la natura, la melancolia, els somnis, la festa o el compromís. I totes adaptades a un so acústic on la seva veu característica s'embolcalla tan sols amb una guitarra, un contrabaix i un violí. Cris Juanico al natural, sense més additius.

Les entrades per al concert tenen un preu de 15€ (12€ amb carnet Galliner, menors de 25 anys, majors de 65 i Escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, o per internet a www.kursaal.cat.