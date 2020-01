«Em van dir que havia de fer el paper fa tres setmanes»

Eva Lao s'estrena a la Innocentada posant-se en la pell de la Marina, una noia innocent i poc decidida, en l'obra d'aquest any.



És la seva primera Innocentada. Com li va?

Fantàstic. Gaudeixo de la interpretació i això es nota. El primer dia estava tan emocionada que no vaig poder dormir fins a les 3 de la matinada. A part, l'equip i l'ambient és esplèndid. Aquest paper me l'he hagut d'aprendre en tres setmanes perquè en principi no era per a mi

Caram. I com és que finalment el representa vostè?

Jo havia de fer d'una de les dones xafarderes i havia de cantar en la gala de Cap d'Any amb el meu nom, Eva Lao. Era un paper per a l'Esther Martínez, que per motius personals finalment no l'ha pogut fer. Per aquest motiu el director, Jordi Gener, fa tres setmanes em va dir que m'estudiés el paper. Em vaig aprendre el text en poc més d'una setmana.

Abans havia fet teatre?

Fa dos anys que estic en el món teatral. El meu pare, que va morir el 2017, era compositor i músic, i per aquest motiu m'agrada el món de la música, però mai abans havia cantat fora de casa. Una amiga em va dir que Manresa Teatre Musical volia representar Chicago i em va animar a presentar-m'hi. Em van donar un paper i des de llavors no he parat de fer teatre.

Així que en fa des de fa poc temps.

Sí, i ara és el primer cop que faig una obra fora de Manresa Teatre Musical.