Suu: «He volgut escapar del so de festa major, hi ha molts grups a Catalunya amb aquesta sonoritat»

Sense por a experimentar, la cantant Suu (Barcelona, 2000) publica el seu segon àlbum, 'Ventura' (Halley Records), un disc més madur i que li agrada definir com a "neoindie". "He volgut escapar del so de festa major, hi ha molts grups a Catalunya amb aquesta sonoritat", assegura la cantant en una entrevista amb l'ACN. Un so més pop, cuidat pel cantant Carlos Sadness, que ha produït el disc, i la voluntat "d'educar les orelles del públic" amb noves dinàmiques "i no sempre trompetetes i guitarres fent 'contres'". "Sempre escoltaré Txarango o Doctor Prats, però mola canviar una mica el rollo", diu la jove cantant, que malgrat encara no ha aconseguit allò que està buscant, aquest nou disc "l'encamina cap on vol arribar".

"Gent com Lildami ha demostrat que allunyant-se d'aquesta sonoritat també es pot funcionar dins de Catalunya", assenyala Suu. Al seu parer, un cantant és el que escolta, i si bé abans escoltava més ska, ara s'emmiralla en artistes com Sadness, Nancys Rubias, el punk modern de Carolina Durante o l'intimisme d'Amaia d'OT. "En aquest moment escolto un altre tipus de música, i per això m'agrada fer un altre tipus de música".

No li preocupa, doncs, assemblar-se a referents que li agraden. "No en pla còpia i ser el Carlos Sadness en dona, però no deixaré d'experimentar mai. Soc molt jove, canvio els gustos molt ràpid i al final estem en un temps que avui escoltes reggae i demà electrònica", s'explica.

Respecte el seu primer disc, 'Natural' (2018), aquest és més costumista en les lletres, alhora que més madures, i amb una sonoritat "més mimada" a cura de Carlos Sadness. "Amb una mica de morro", va demanar-li a Sadness si volia produir el disc, i malgrat era el primer que produïa a un altra artista, considera que ha fet una feina "impecable". "Ja no és anar a tocar a sobre d'una cançó amb tots els instruments a la vegada, que és el que fèiem a l'altre disc, que es súper lícit també", explica la cantant.

Ara, en canvi, als directes els vents tocaran teclats, la bateria serà més electrònica, i ella adoptarà un ukelele. "El directe m'agrada que sigui una cosa molt més potent que el disc, però hi haurà molta electrònica", avança.

El títol del disc és el seu cognom, i malgrat la seva família està encantada, va triar el nom 'Ventura' pel significat de la paraula: "la sort de la persona que aconsegueix allò que està buscant". "No crec que hagi aconseguit allò que estic buscant, però estic en un camí bastant guai que m'encamina cap on vull arribar", afirma.

D'altra banda, el disc està escrit inconscientment en femení, un aspecte que espera que contribueixi a què el púbic comenci a parlar d'aquesta manera. Un dels artistes joves que està popularitzant el llenguatge inclusiu és Miki Núñez, un cantant a qui admira malgrat renegar del format televisiu d'on prové. "No m'agrada que cada any es vulguin crear 16 artistes perquè estàs saturant el mercat musical de manera brutal i capant a gent que segurament canta increïble però no encaixen en el programa", opina.



Trencar fronteres



La majoria de cançons són en castellà perquè s'hi sent més còmode, i malgrat vol cuidar el públic català "com si fos la seva vida", somia amb poder omplir sales de tot l'Estat en futures gires. "Quan escric en català em sento més vulnerable, perquè és la meva llengua materna i em sento més descoberta davant el mon", explica Suu, nom artístic de Susana Ventura.

Li agradaria creuar fronteres, de fet després de l'inici de gira a Girona aniran cap a Madrid i València, i a final d'any li agradaria fer parada a sales de tot l'Estat. "M'encantaria fer com Arnau Griso o Carlos Sadness que fan gira de sales i ho rebenten a totes bandes, seria increïble", reconeix. De moment, aquest any faran més bolos a Catalunya, però li agradaria que poc a poc s'anessin igualant amb el volum de concerts a fora.

Al disc hi inclou només una col·laboració, 'Algo de mi' amb La Pegatina. Amb el cantant del grup, Adrià Salas, compartirà una col·lecció de tres llibres de poemes – Salas, Cesk Freixas i Suu- que una editorial catalana els ha encarregat. "Escric poesia abans que cançons. És un experiment social a veure si el meu públic em segueix per les meves cançons o li interessa el que escric", diu la cantant.