Gironella homenatja les víctimes i suma un veí supervivent als camps

Gironella va celebrar ahir també un acte institucional per retre homenatge a les víctimes de l'Holocaust. Ho va fer al passeig de Cal Metre, on l'abril de l'any passat Gunter Demnig va col·locar les Stolpersteine dedicades a 7 veïns de Gironella deportats al camps nazis. Com ahir explicava Lluís Vall, regidor de Cultura, han trobat un vuitè veí del poble, José Rubio Delgado, carrabiner de la República i nascut el 1917 a la Coru-nya, que va ser deportat a Mauthausen el 41. Va passar per Dachau i Buchenwald, va sobreviure i es va instal·lar a Gironella el 1958. L'acte d'ahir va incloure una ofrena floral i alumnes de l'IES Pere Fontdevila –que viatjaran per primer cop a Mauthausen el maig– van llegir relats de testimonis als camps.