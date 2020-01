David Victori estrenarà el 16 d'octubre el seu segon llargmetratge, «No matarás»

El director manresà David Victori (1982) estrenarà el 16 d'octubre el seu segon llargmetratge, el thriller "No matarás", protagonitzat per l'actor Mario Casas i rodat en diferents localitzacions de Barcelona. Produït per Filmax i amb participació de TVE, TVC i Movistar, la debutant Milena Smit acompanya Casas en un film escrit per Jordi Vallejo, el mateix Victori i Clara Viola.

"No matarás" explica la història de Dani, un estudiant de medicina que s'ha dedicat els darrers anys a tenir cura del seu pare, malalt de càncer. Després de la seva mort, el protagonista decideix emprendre un llarg viatge.Just abans, i en una festa de comiat, coneixerà Mila, una jove misteriosa i sensual però inestable que convertirà aquella nit en un autèntic malson.

Victori, guanyador el 2012 del primer festival de cinema de YouTube, que es va materialitzar en la webserie "Zero", va estrenar el 2018 el seu primer llarg, "El pacto", un thriller de terror psicològic protagonitzat per Belén Rueda.