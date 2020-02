Port: Khadra i Màrkaris

Yasmina Khadra, pseudònim femení de l'algerià Mohammed Moulessehoul (referent de la novel·la negra i pare del comissari Llob) travessa el Mediterrani per trobar-se, aquest any sí, a la BCNegra i compartir taula amb el grec Petros Màrkaris, creador del políticament incorrecte comissari Kostas Jaritos, que li ha fet guanyar premis com el mateix Carvalho, el 2012 i el Prix du Polar Européen. Modera Antonio Lozano, escriptor i periodista literari. Dissabte, 8 de febrer, a Aribau Multicines (Aribau, 5), 13 h.